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⚡️Итоги дня: в столице подешевела вторичка, у Boeing лопнула лобовуха, мошенники оформляют кредиты на друзей

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Собрали интересные новости за 20 марта в кратком дайджесте:

  • До конца года планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого директоры организаций и ИП смогут получать квалифицированный сертификат электронной подписи без посещения УЦ ФНС и подписывать любые электронные документы с помощью мобильного устройства.

  • Россия списала Гвинее-Бисау $26,6 млн долга. Часть этих средств африканская страна должна вложить в социальную сферу.

  • В Москве и Санкт-Петербурге подешевела вторичка. В феврале цены за квадратный метр вторичного жилья снизились на 0,7% и на 0,4% соответственно.

  • Объем наличных денег на руках у граждан и в кассах банков резко снизился. В январе 2024 он упал на 570 млрд рублей до 17,75 трлн. Это наиболее значительное снижение с марта 2022.

  • У самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines треснуло лобовое стекло при посадке в международном аэропорту Портленда в воскресенье вечером.

  • МОК: российские «нейтральные» спортсмены не примут участие в открытии ОИ-2024 в Париже, решение об их присутствии на закрытии будет принято позже.

  • Предприимчивый американский фермер Артур Шубарт может отправиться на 10 лет в тюрьму за генетические эксперименты. Пожилой генетик-энтузиаст незаконно выводил огромные гибриды овец и архаров для охоты.

Архар

  • Почти 2/3 россиян признались в полном отсутствии сбережений. Доля россиян, имеющих сбережения на черный день, в марте неожиданно резко сократилась — до 37% с 41% в феврале. Доля тех, у кого сбережений нет, выросла еще сильнее: на 5 процентных пунктов — с 56% в феврале до 61%.

  • Безвозмездные платежи в бюджет от бизнеса на середину марта составили ₽35.7 млрд, что в 17 раз больше плана на весь 2024 год.

  • Хитрая жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 миллионов и пошла их тратить. Она убедила жертв дать ей телефоны с открытыми банковскими приложениями. В итоге обладателями кредитов стала ее подруга и двое приятелей — на них теперь висят займы на 1,5 млн, 2 млн и 5,5 млн.

  • В Подмосковье начнут выращивать съедобных лягушек для гурманов. Лягушачье мясо содержит кучу витаминов: С, D и E, кальций, магний, железо и фосфор, а в лягушачьей коже есть целебный компонент, который в Японии, Китае и Индии применяется для лечения болезни зубов, нормализации работы сердечно-сосудистой системы и улучшения кровообращения.

Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!

Комментарии

8
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Почти 2/3 россиян признались в полном отсутствии сбережений.

    ))))))))))))))))

    Но это совершенно не означает того, что оных у них нет!

    Представляете ситуацию. Идёте вы по улице. К вам подходит неизвестная личность с какими-то подозрительными вопросами

    - Здравствуйте, мы проводим социологическое исследование. Скажите: вы храните дома сбережения? и в каких размерах?

    Выберете варианты возможных ответов:

    1) может быть вам отдать ключ от квартиры, где деньги лежат? (сами же и убедитесь в наличии, пересчитаете.... можете взять сколько вам нужно)

    2) да, у меня лежат под матрацем стотыщмиллионов. Записывайте адрес, я жду вас с друзьями каждый день после полуночи.

    3) я гол как сокол - ничего нет! и даже на хлеба на ужин не будет - купить не на что

    4) - эмммм..... амммм

    - ты что? глухонемой?

    - ДА !

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Подмосковье начнут выращивать съедобных лягушек для гурманов.

    Воробьёв и его жена с детями будут есть?

    • Елена_N

      Продовольственная программа, понимаешь!..😏

  • gnews spb

    МОК:

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