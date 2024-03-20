⚡️Итоги дня: в столице подешевела вторичка, у Boeing лопнула лобовуха, мошенники оформляют кредиты на друзей

Собрали интересные новости за 20 марта в кратком дайджесте:
До конца года планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого директоры организаций и ИП смогут получать квалифицированный сертификат электронной подписи без посещения УЦ ФНС и подписывать любые электронные документы с помощью мобильного устройства.
Россия списала Гвинее-Бисау $26,6 млн долга. Часть этих средств африканская страна должна вложить в социальную сферу.
В Москве и Санкт-Петербурге подешевела вторичка. В феврале цены за квадратный метр вторичного жилья снизились на 0,7% и на 0,4% соответственно.
Объем наличных денег на руках у граждан и в кассах банков резко снизился. В январе 2024 он упал на 570 млрд рублей до 17,75 трлн. Это наиболее значительное снижение с марта 2022.
У самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines треснуло лобовое стекло при посадке в международном аэропорту Портленда в воскресенье вечером.
МОК: российские «нейтральные» спортсмены не примут участие в открытии ОИ-2024 в Париже, решение об их присутствии на закрытии будет принято позже.
Предприимчивый американский фермер Артур Шубарт может отправиться на 10 лет в тюрьму за генетические эксперименты. Пожилой генетик-энтузиаст незаконно выводил огромные гибриды овец и архаров для охоты.
Почти 2/3 россиян признались в полном отсутствии сбережений. Доля россиян, имеющих сбережения на черный день, в марте неожиданно резко сократилась — до 37% с 41% в феврале. Доля тех, у кого сбережений нет, выросла еще сильнее: на 5 процентных пунктов — с 56% в феврале до 61%.
Безвозмездные платежи в бюджет от бизнеса на середину марта составили ₽35.7 млрд, что в 17 раз больше плана на весь 2024 год.
Хитрая жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 миллионов и пошла их тратить. Она убедила жертв дать ей телефоны с открытыми банковскими приложениями. В итоге обладателями кредитов стала ее подруга и двое приятелей — на них теперь висят займы на 1,5 млн, 2 млн и 5,5 млн.
В Подмосковье начнут выращивать съедобных лягушек для гурманов. Лягушачье мясо содержит кучу витаминов: С, D и E, кальций, магний, железо и фосфор, а в лягушачьей коже есть целебный компонент, который в Японии, Китае и Индии применяется для лечения болезни зубов, нормализации работы сердечно-сосудистой системы и улучшения кровообращения.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
Комментарии8
))))))))))))))))
Но это совершенно не означает того, что оных у них нет!
Представляете ситуацию. Идёте вы по улице. К вам подходит неизвестная личность с какими-то подозрительными вопросами
- Здравствуйте, мы проводим социологическое исследование. Скажите: вы храните дома сбережения? и в каких размерах?
Выберете варианты возможных ответов:
1) может быть вам отдать ключ от квартиры, где деньги лежат? (сами же и убедитесь в наличии, пересчитаете.... можете взять сколько вам нужно)
2) да, у меня лежат под матрацем стотыщмиллионов. Записывайте адрес, я жду вас с друзьями каждый день после полуночи.
3) я гол как сокол - ничего нет! и даже на хлеба на ужин не будет - купить не на что
4) - эмммм..... амммм
- ты что? глухонемой?
- ДА !
Воробьёв и его жена с детями будут есть?
Продовольственная программа, понимаешь!..😏
Лицемерие на марше