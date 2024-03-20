⚡️Итоги дня: в столице подешевела вторичка, у Boeing лопнула лобовуха, мошенники оформляют кредиты на друзей

Собрали интересные новости за 20 марта в кратком дайджесте:

Предприимчивый американский фермер Артур Шубарт может отправиться на 10 лет в тюрьму за генетические эксперименты. Пожилой генетик-энтузиаст незаконно выводил огромные гибриды овец и архаров для охоты .

МОК: российские «нейтральные» спортсмены не примут участие в открытии ОИ-2024 в Париже , решение об их присутствии на закрытии будет принято позже.

Объем наличных денег на руках у граждан и в кассах банков резко снизился. В январе 2024 он упал на 570 млрд рублей до 17,75 трлн. Это наиболее значительное снижение с марта 2022 .

В Москве и Санкт-Петербурге подешевела вторичка. В феврале цены за квадратный метр вторичного жилья снизились на 0,7% и на 0,4% соответственно.

До конца года планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого директоры организаций и ИП смогут получать квалифицированный сертификат электронной подписи без посещения УЦ ФНС и подписывать любые электронные документы с помощью мобильного устройства.

Почти 2/3 россиян признались в полном отсутствии сбережений. Доля россиян, имеющих сбережения на черный день, в марте неожиданно резко сократилась — до 37% с 41% в феврале. Доля тех, у кого сбережений нет, выросла еще сильнее: на 5 процентных пунктов — с 56% в феврале до 61%.

Безвозмездные платежи в бюджет от бизнеса на середину марта составили ₽35.7 млрд, что в 17 раз больше плана на весь 2024 год.

Хитрая жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 миллионов и пошла их тратить. Она убедила жертв дать ей телефоны с открытыми банковскими приложениями. В итоге обладателями кредитов стала ее подруга и двое приятелей — на них теперь висят займы на 1,5 млн, 2 млн и 5,5 млн.