Начните изучать профессию аналитика 1С — смотрите бесплатный урок

Мы открываем бесплатный доступ к первой лекции нашего нового курса — «Аналитик 1С». На этом уроке вы узнаете, кто такой аналитик, какие задачи он решает, познакомитесь с системой обучения «Клерка» и преподавателями, которые помогут вам получить новую специальность.

Аналитик 1С — новая востребованная профессия. В России на 1С работает более 1,5 млн организаций, которым необходимы специалисты, способные построить мостик между техническим отделом IT и руководством компании, чтобы управленческие задачи были решены с помощью современного ПО.

На курсе «Аналитик 1С» вы узнаете, как провести анализ, чтобы найти слабые места бизнеса, какие технические решения могут улучшить ситуацию. Научитесь ставить ТЗ разработчикам, вести проекты, тестировать результаты и представлять их владельцам компании.

К опыту бухгалтера вы добавите навыки работы с аналитикой, углубите знания в технической области и подтяните свои soft skills.

Вы можете сделать первый шаг к новой профессии уже сейчас и посмотреть бесплатный урок. Он расскажет о том, кто такой аналитик 1С, какие задачи он решает, что должен уметь и знать хороший специалист, чтобы стать успешным.

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После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по Почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.