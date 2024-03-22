⚡️Итоги дня: жители Китая ищут работу через Tinder, «синие воротнички» недовольны своей зарплатой, а Минцифры научится распознавать дипфейки

Бухгалтерская удаленка: сколько платят, тайм-менеджмент, как не сойти с ума от клиентов. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1647

Где и как искать себе клиентов, как распределить время, чтобы хватало не только на работу, но и на отдых, как облегчить общение с заказчиками и что поможет вести качественный бухгалтерский блог. И, главное, сколько можно зарабатывать на фрилансе.