⚡️Итоги дня: жители Китая ищут работу через Tinder, «синие воротнички» недовольны своей зарплатой, а Минцифры научится распознавать дипфейки

Собрали интересные новости за 21 марта в кратком дайджесте:
Жители Китая ищут работу через Tinder. Приложение для поиска партнеров превратилось в сервис для трудоустройства. Пользователи стали писать в своих профилях информацию о навыках и желаемой должности.
Многие специалисты из категории «синих воротничков» отказываются от предложений о работе из-за недостаточно высокой оплаты труда. Врачи, казначеи и начальники смен чаще всех недовольны предлагаемой им зарплатой.
МГУ переходит с Microsoft на «Мой офис» и «Яндекс 360». На фоне новостей об отключении сервисов Microsoft для корпоративных клиентов вуз переводит учетные записи сотрудников на отечественные сервисы.
Организациям без лицензии запретят использовать в названия слова «университет» и «институт».
Минсельхоз не будет отменять экспортную пошлину на зерно. Глава ведомства Дмитрий Патрушев придумает, как иначе поддержать сельскохозяйственных производителей.
Минцифры планирует создать систему для выявления дипфейков. Единая платформа будет выявлять недостоверную информацию, сгенерированную в том числе с помощью технологий ИИ.
Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных с 2003 года 50% Раньше ставка была 45%.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
Начать дискуссию