Когда уменьшение по уточненке не проведут на ЕНС

Если сдать уточненку на уменьшение налога, после камеральной проверки деньги вернутся на сальдо ЕНС. Но только если эта уточненка – за последние 3 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.02.2024 № 03-03-06/1/7981.

Считать 3 года надо со дня установленного срока уплаты налога до дня сдачи уточненки. Если прошло более 3 лет, то уменьшение не отразится на ЕНС (не войдет в совокупную обязанность).

При этом через суд можно восстановить этот срок, если причины его пропуска будут признаны судом уважительными.

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