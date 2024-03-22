У банка «Стрела» отозвали лицензию

Шопинг удался. Россияне весной стали больше тратить на онлайн-покупки

С приходом весны россияне стали заметно чаще совершать покупки онлайн. С 1 по 20 марта они покупали на маркетплейсах на четверть чаще, чем годом ранее, и более чем на треть чаще, чем за сопоставимый период в феврале и январе. Средний чек вырос на 12% год к году, тогда как по сравнению с февралем и январем — на 3% и 8% соответственно.