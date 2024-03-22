У банка «Стрела» отозвали лицензию

22 марта 2024 года Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Банк Стрела».
Кредитная организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, не соблюдала требования Центробанка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «Стрела» оказывал услуги по переводу денег между банком «Киви» и другими участниками банковского рынка.
Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми, — сказано на сайте ЦБ.
Вкладчики банка «Стрела» могут возместить свои средства в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей. Выплаты будет проводить Агентство по страхованию вкладов.
АО «Банк Стрела» занимало 321 место в банковской системе РФ.
Комментарии3
был такой банк?🤔😁
А в чем сомнения?
ЦБ прорвало... год держались без отзывов лицензий, а теперь один банк за другим закрывают