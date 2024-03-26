⚡️Что нового в подписке Клерк.Премиум? Онлайн-курсы и вебинар, чтобы разобраться во всех изменениях 2024 года

Мы расширили подписку Клерк.Премиум — добавили 2 онлайн-курса с подробным разбором нововведений на всех участках работы бухгалтера, а также записали вебинар по главным темам IV Всероссийской бухгалтерской конференции!

Если к концу марта вы по-прежнему делаете ошибки в ведении воинского учета по правилам 2024 года или все так же путаетесь в новых ФСБУ «НМА» и «Инвентаризация», то пора закрыть этот вопрос!

После прохождения онлайн-курса «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет» вы будете без ошибок применять новые правила расчета НДФЛ, НДС и страховых взносов, сможете вести воинский учет в организации, не опасаясь получить штраф или выговор.

Для кадровиков и бухгалтеров, которые занимаются выплатами и кадровым учетом, мы подготовили отдельный специализированный онлайн-курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024». Там рассказываем о том, как теперь заполнять форму 6-НДФЛ, уплачивать налоги за иностранных сотрудников, как изменился список льгот и пособий и по какой формуле их теперь рассчитывать.

Обучение на онлайн-курсе занимает всего месяц! За это время вы разберетесь во всех новшествах и будете использовать в работе только актуальные формы.

Но если у вас нет времени на прохождение онлайн-курса, то вы можете посмотреть вебинар «Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024», который мы записали с экспертами IV Всероссийской бухгалтерской конференции.

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД Надежда Самкова расскажет, как сейчас обстоят дела в налоговом законодательстве, за какие проступки выросли штрафы и как избежать неприятностей. От управляющего партнера «Kaminskiy, Stepanov & Partners» и налогового юриста Владислава Каминского вы узнаете, что будут проверять налоговики в 2024-2025 году и какие отрасли под прицелом.

Больше полезного материала в подписке Клерк.Премиум

Мы следим за изменениями в законодательстве, и как только выходит очередное обновление, сразу делаем его разбор. Если тема обширная — записываем вебинар с экспертом, на котором обсуждаем изменения и отвечаем на ваши вопросы.

С подпиской Клерк.Премиум у вас будет возможность не только быть в курсе текущих нововведений, вы сможете подтянуть знания, необходимые для выполнения ежедневных задач.

Вы можете использовать экспертные разборы, мини-курсы в формате видеоуроков с конспектами и тестами для самопроверки, поучаствовать в живом вебинаре или, если в ближайшее время вебинара по вашей теме нет, то найти подходящий в архиве.

Кроме этого, у вас есть доступ к онлайн-курсам, после которых вы получите сертификат об обучении. Если вам нужно срочно найти нормативный документ, бланк или шаблон, воспользоваться калькулятором для расчета пени или отпуска, то вы можете обратиться к справочно-правовой системе «Клерка».

С дополнительной услугой в подписке Клерк.Премиум вы можете безлимитно задавать вопросы нашим экспертом в Клерк.Консультациях. Ответ получите в течение суток.

Сейчас можно оформить годовую подписку на Клерк.Премиум всего за 9 900 рублей!

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