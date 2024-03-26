⚡️Что нового в подписке Клерк.Премиум? Онлайн-курсы и вебинар, чтобы разобраться во всех изменениях 2024 года

Мы расширили подписку Клерк.Премиум — добавили 2 онлайн-курса с подробным разбором нововведений на всех участках работы бухгалтера, а также записали вебинар по главным темам IV Всероссийской бухгалтерской конференции!
19 4

Если к концу марта вы по-прежнему делаете ошибки в ведении воинского учета по правилам 2024 года или все так же путаетесь в новых ФСБУ «НМА» и «Инвентаризация», то пора закрыть этот вопрос!

После прохождения онлайн-курса «Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет» вы будете без ошибок применять новые правила расчета НДФЛ, НДС и страховых взносов, сможете вести воинский учет в организации, не опасаясь получить штраф или выговор.

Для кадровиков и бухгалтеров, которые занимаются выплатами и кадровым учетом, мы подготовили отдельный специализированный онлайн-курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024». Там рассказываем о том, как теперь заполнять форму 6-НДФЛ, уплачивать налоги за иностранных сотрудников, как изменился список льгот и пособий и по какой формуле их теперь рассчитывать.

Обучение на онлайн-курсе занимает всего месяц! За это время вы разберетесь во всех новшествах и будете использовать в работе только актуальные формы.

Но если у вас нет времени на прохождение онлайн-курса, то вы можете посмотреть вебинар «Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024», который мы записали с экспертами IV Всероссийской бухгалтерской конференции.

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД Надежда Самкова расскажет, как сейчас обстоят дела в налоговом законодательстве, за какие проступки выросли штрафы и как избежать неприятностей. От управляющего партнера «Kaminskiy, Stepanov & Partners» и налогового юриста Владислава Каминского вы узнаете, что будут проверять налоговики в 2024-2025 году и какие отрасли под прицелом.

Больше полезного материала в подписке Клерк.Премиум

Мы следим за изменениями в законодательстве, и как только выходит очередное обновление, сразу делаем его разбор. Если тема обширная — записываем вебинар с экспертом, на котором обсуждаем изменения и отвечаем на ваши вопросы.

С подпиской Клерк.Премиум у вас будет возможность не только быть в курсе текущих нововведений, вы сможете подтянуть знания, необходимые для выполнения ежедневных задач.

Вы можете использовать экспертные разборы, мини-курсы в формате видеоуроков с конспектами и тестами для самопроверки, поучаствовать в живом вебинаре или, если в ближайшее время вебинара по вашей теме нет, то найти подходящий в архиве.

Кроме этого, у вас есть доступ к онлайн-курсам, после которых вы получите сертификат об обучении. Если вам нужно срочно найти нормативный документ, бланк или шаблон, воспользоваться калькулятором для расчета пени или отпуска, то вы можете обратиться к справочно-правовой системе «Клерка».

С дополнительной услугой в подписке Клерк.Премиум вы можете безлимитно задавать вопросы нашим экспертом в Клерк.Консультациях. Ответ получите в течение суток.

Сейчас можно оформить годовую подписку на Клерк.Премиум всего за 9 900 рублей!

Подписаться

Задача «Клерка» — упростить вашу работу. Уже 22 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь!

Начать дискуссию

IT-компании

ФАС: снятие моратория на проверки IT-компаний защитит покупателей от «цифровых» монополий

Антимонопольная служба начнет проверять в том числе и компании из сферы электронной торговли.

5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Онлайн-бухгалтерии

В «Моём деле» сменился СЕО. Фаундер компании рассказал о текущих кадровых изменениях и итогах работы за 9 лет

Сергей Панов — совладелец и генеральных директор холдинга, покинул должность СЕО и передал ее преемнику. А еще рассказал о достижениях компании за время своей работы.

26
Ведение бизнеса

ТПП попросила сохранить после 2024 года возмещение затрат бизнесу за участие в выставках

Торгово-промышленная палата России предложила сохранить после 2024 года программу господдержки, по которой бизнес может возместить часть затрат на участие в зарубежных международных выставках, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров.

20

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день

⚡️Что нового в подписке Клерк.Премиум? Онлайн-курсы и вебинар, чтобы разобраться во всех изменениях 2024 года

Мы расширили подписку Клерк.Премиум — добавили 2 онлайн-курса с подробным разбором нововведений на всех участках работы бухгалтера, а также записали вебинар по главным темам IV Всероссийской бухгалтерской конференции!

19
Банки

По безотзывным сберегательным сертификатам могут увеличить страховые лимиты

Банк России планирует увеличить размер страховых возмещений по рублевым безотзывным сберегательным сертификатам, долгосрочным вкладам и счетам эскроу.

25
Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года
40

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Пенсии

Депутаты пересмотрят страховой стаж военных пенсионеров

Чтобы получать страховую пенсию по старости военным не хватает стажа. Депутаты хотят исправить это и засчитывать периоды нахождения на военной службе.

33
Бесплатно с ВЭД

Как открыть карту в Казахстане в 2024 году. Мини-курс

Карта иностранного банка позволяет без ограничений совершать финансовые операции по всему миру в отличие от выпущенных в России Visa и Mastercard. В рамках этого мини-курса предлагаю вам инструкцию по выпуску карты в банке Казахстана.

Как открыть карту в Казахстане в 2024 году. Мини-курс
38
Инвестиции

У частных инвесторов впервые отняли акции из-за нелегальной приватизации

На основании решения о незаконной приватизации суд постановил забрать ценные бумаги частных инвесторов, которые они купили на Мосбирже. Но решение арбитражного суда могут оспорить, иначе оно станет негативным прецедентом.

1
46
Кадры

В чем плюсы для бизнеса в привлечении студентов и выпускников без опыта

Трудоустройство помолодело. Сегодня все больше работодателей готовы нанимать студентов и выпускников без опыта работы. Эта тенденция начала набирать обороты еще несколько лет назад и сегодня усилилась.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
21
Личные финансы

МФО не дала возможность бесплатно погасить заем

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала об одном из способов введения в заблуждение клиентов микрофинансовых организаций.

42
Учет расходов

Личные траты руководства на ОСН и УСН в программах 1С

Практически каждый бухгалтер сталкивался с ситуацией, когда собственник или руководитель оплачивает личные покупки с корпоративной карты или расчетного счета организации, не разделяя средства компании и свои собственные, а затем просит бухгалтера «что-то придумать», чтобы принять приобретенное в расходы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
54

Разборы законов

1 218
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Зарплата

Где ошибаются бухгалтеры при определении размера заработной платы в 2024 году

В 2024 году вступило в силу более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов. Бухгалтеры не успевают вникнуть во все нюансы и часто делают одни и те же ошибки. Разбираем тему, чтобы вы не наступали на грабли.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
56
Общество

В отели разрешат заселяться по биометрии

Для заселения в отель не нужно предъявлять никаких документов и заполнять анкеты, достаточно самостоятельно зарегистрироваться с помощью терминала. Сервис будет доступен тем, кто подтвердил свои биометрические данные в ЕБС.

33
Бухгалтерский учет

Проводки по заработной плате

Зарплата — это плата за выполнение должностных обязанностей. Она включает оклад или тарифную ставку, производственные премии, доплаты и надбавки. Выплата зарплаты — ежемесячная обязанность каждого работодателя. Поэтому, ее начисление — ежемесячная обязанность бухгалтеров. О том, какие нюансы следует при этом учитывать, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
49
Обзоры для бухгалтера

Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1648

Суперспособность годами прятать у себя накладные, чеки и другие важные документы, а потом внезапно их находить, есть только у директоров. Как бухгалтеру поступить с внезапно привалившим «счастьем»?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
2
101
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Chanel все, у Playstation сбой, население Земли сокращается, самец кукушки — кукун

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
98
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

Минтруд будет бороться с нелегальной занятостью, правительство готовится изменить ставки по НДФЛ, бухгалтеров посадят на 4 года за выплату зарплаты «мертвым душам». И другие горячие новости в очередном выпуске БухТуб.

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб
82

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Лаборатория Касперского

Страшно потерять базу 1С или доступ к банку? Тест — проверьте, насколько вы подкованы в вопросах кибербезопасности

Предлагаем вам пройти мини-тест и понять, сможете ли вы предотвратить угрозу компании.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
68

Интересные материалы

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Как и с чем есть суши и роллы

Сегодня поговорим про японскую кухню, а именно — про суши и роллы. Как и с чем их есть, что делать категорически не стоит, а также обсудим мифы, в которые не стоит верить.

Что ест бухгалтер. Как и с чем есть суши и роллы
62
210