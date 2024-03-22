Малый бизнес просит снизить штрафы за утечки персональных данных

Если компании наказывать штрафом от 5 до 15 млн рублей за утечку, то МСП может обанкротиться уже после первого нарушения.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отправил письмо автору законопроекта об ужесточении штрафов за утечку персональных данных — главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну.

В обращении предприниматели просят снизить размер штрафов для малого и среднего бизнеса и перенести срок вступления новых правил в силу. Об этом пишут «Ведомости».

В текущей версии законопроекта размер штрафов будет зависеть от объема информации, которая оказалась у третьих лиц.

Если утекут данные о 1 000–10 000 субъектов, штраф для юрлиц составит до 5 млн рублей. За 10 000 – 100 000 пострадавших компании заплатят до 10 млн рублей, а если в сеть попадут данные более чем о 100 000 пользователях, то бизнес отдаст до 15 млн рублей.

Пока что штрафы за первое нарушение составляют 100 000 рублей, а за повторное — 300 000 рублей.

Предприниматели считают, что с утечками нужно бороться и допускать их нельзя, но это не повод подвергать МСП риску банкротства. Калинин заявил, что ни одна инфраструктура не может гарантированно и в полном объеме защитить данные от кибератак и взломов.