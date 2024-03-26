⚡️Центробанк сохранил ключевую ставку 16%

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку 16% годовых. Такой показатель держится с 18 декабря 2023 года.

22 марта Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — сказано в сообщении.

С 19 сентября 2022 по 23 июля 2023 года ключевая ставка держалась на уровне 7,5%.

С 24 июля 2023 года Центробанк повысил показатель с 7,5% до 8,5%.

На заседании 15 августа 2023 регулятор резко поднял ставку до 12%, с 18 сентября ставка была уже 13%, с 30 октября — 15%, а с 18 декабря — 16%.