МФО не дала возможность бесплатно погасить заем

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала об одном из способов введения в заблуждение клиентов микрофинансовых организаций.

На всероссийской практической конференции МФО «Рынок МФО в 2023 году: итоги и тренды» Максимова привела пример распространенного вида недобросовестных действий МФО - это фактическое непредоставление возможности использовать бесплатный способ погашения займа.

В договоре он предусмотрен – можно внести платеж в любом отделении кредитора наличными деньгами. Однако ближайшее отделение кредитора (Уфа) расположено более чем в 400 км от места жительства потребителя (Челябинск).

В итоге МФО фактически не обеспечила наличие бесплатного способа исполнения заявителем обязательств по договору займа по месту нахождения заявителя, указанному в самом договоре.

Такой пример финомбудсмен привела в своем телеграм.