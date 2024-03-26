Пенсии

Депутаты пересмотрят страховой стаж военных пенсионеров

Чтобы получать страховую пенсию по старости военным не хватает стажа. Депутаты хотят исправить это и засчитывать периоды нахождения на военной службе.
33 11

В Госдуму внесут законопроект, который улучит пенсионные права военных пенсионеров. В страховой стаж предлагают засчитывать периоды нахождения на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности.

Сейчас военные пенсионеры не могут выработать необходимый страховой страж в размере 15 лет, чтобы получать пенсию по старости. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета нижней палаты по обороне Алексея Журавлева.

Таким образом, чем дольше служит военный, тем больше период так называемого «невключения», — сказал Журавлев.

Например, если военнослужащий, поступил на службу в 18 лет и уволился в 65 лет, у него будет неучтенный стаж 15 лет. Именно эти годы хотят учитывать в страховом стаже.

Начать дискуссию

Елена Балаклицкая
6-НДФЛ

Какой новый отчет сдаем за 1 квартал 2024 года

Новый, со старыми дырками, как любит говорить моя мама) Если что, на обложке бухгалтер в ночи за компьютером составляет отчет по мнению нейросети (она художник, она так видит).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © / Елена Балаклицкая
3

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
IT-компании

ФАС: снятие моратория на проверки IT-компаний защитит покупателей от «цифровых» монополий

Антимонопольная служба начнет проверять в том числе и компании из сферы электронной торговли.

6
Онлайн-бухгалтерии

В «Моём деле» сменился СЕО. Фаундер компании рассказал о текущих кадровых изменениях и итогах работы за 9 лет

Сергей Панов — совладелец и генеральных директор холдинга, покинул должность СЕО и передал ее преемнику. А еще рассказал о достижениях компании за время своей работы.

26

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

ТПП попросила сохранить после 2024 года возмещение затрат бизнесу за участие в выставках

Торгово-промышленная палата России предложила сохранить после 2024 года программу господдержки, по которой бизнес может возместить часть затрат на участие в зарубежных международных выставках, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров.

22

⚡️Что нового в подписке Клерк.Премиум? Онлайн-курсы и вебинар, чтобы разобраться во всех изменениях 2024 года

Мы расширили подписку Клерк.Премиум — добавили 2 онлайн-курса с подробным разбором нововведений на всех участках работы бухгалтера, а также записали вебинар по главным темам IV Всероссийской бухгалтерской конференции!

19
Банки

По безотзывным сберегательным сертификатам могут увеличить страховые лимиты

Банк России планирует увеличить размер страховых возмещений по рублевым безотзывным сберегательным сертификатам, долгосрочным вкладам и счетам эскроу.

25

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года
41
Пенсии

Депутаты пересмотрят страховой стаж военных пенсионеров

Чтобы получать страховую пенсию по старости военным не хватает стажа. Депутаты хотят исправить это и засчитывать периоды нахождения на военной службе.

33
Бесплатно с ВЭД

Как открыть карту в Казахстане в 2024 году. Мини-курс

Карта иностранного банка позволяет без ограничений совершать финансовые операции по всему миру в отличие от выпущенных в России Visa и Mastercard. В рамках этого мини-курса предлагаю вам инструкцию по выпуску карты в банке Казахстана.

Как открыть карту в Казахстане в 2024 году. Мини-курс
39
Инвестиции

У частных инвесторов впервые отняли акции из-за нелегальной приватизации

На основании решения о незаконной приватизации суд постановил забрать ценные бумаги частных инвесторов, которые они купили на Мосбирже. Но решение арбитражного суда могут оспорить, иначе оно станет негативным прецедентом.

1
46
Кадры

В чем плюсы для бизнеса в привлечении студентов и выпускников без опыта

Трудоустройство помолодело. Сегодня все больше работодателей готовы нанимать студентов и выпускников без опыта работы. Эта тенденция начала набирать обороты еще несколько лет назад и сегодня усилилась.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
21
Личные финансы

МФО не дала возможность бесплатно погасить заем

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала об одном из способов введения в заблуждение клиентов микрофинансовых организаций.

43

Разборы законов

1 218
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Учет расходов

Личные траты руководства на ОСН и УСН в программах 1С

Практически каждый бухгалтер сталкивался с ситуацией, когда собственник или руководитель оплачивает личные покупки с корпоративной карты или расчетного счета организации, не разделяя средства компании и свои собственные, а затем просит бухгалтера «что-то придумать», чтобы принять приобретенное в расходы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
54
Клерк
Зарплата

Где ошибаются бухгалтеры при определении размера заработной платы в 2024 году

В 2024 году вступило в силу более 20 изменений в сфере зарплат, зарплатных налогов и взносов. Бухгалтеры не успевают вникнуть во все нюансы и часто делают одни и те же ошибки. Разбираем тему, чтобы вы не наступали на грабли.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
56
Общество

В отели разрешат заселяться по биометрии

Для заселения в отель не нужно предъявлять никаких документов и заполнять анкеты, достаточно самостоятельно зарегистрироваться с помощью терминала. Сервис будет доступен тем, кто подтвердил свои биометрические данные в ЕБС.

33
Бухгалтерский учет

Проводки по заработной плате

Зарплата — это плата за выполнение должностных обязанностей. Она включает оклад или тарифную ставку, производственные премии, доплаты и надбавки. Выплата зарплаты — ежемесячная обязанность каждого работодателя. Поэтому, ее начисление — ежемесячная обязанность бухгалтеров. О том, какие нюансы следует при этом учитывать, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
49
Обзоры для бухгалтера

Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1648

Суперспособность годами прятать у себя накладные, чеки и другие важные документы, а потом внезапно их находить, есть только у директоров. Как бухгалтеру поступить с внезапно привалившим «счастьем»?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
2
101
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Chanel все, у Playstation сбой, население Земли сокращается, самец кукушки — кукун

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
99

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб

Минтруд будет бороться с нелегальной занятостью, правительство готовится изменить ставки по НДФЛ, бухгалтеров посадят на 4 года за выплату зарплаты «мертвым душам». И другие горячие новости в очередном выпуске БухТуб.

Новые проверки по самозанятым. Бизнес попал? / БухТуб
83

Интересные материалы

Лаборатория Касперского

Страшно потерять базу 1С или доступ к банку? Тест — проверьте, насколько вы подкованы в вопросах кибербезопасности

Предлагаем вам пройти мини-тест и понять, сможете ли вы предотвратить угрозу компании.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
70