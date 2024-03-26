Депутаты пересмотрят страховой стаж военных пенсионеров

Чтобы получать страховую пенсию по старости военным не хватает стажа. Депутаты хотят исправить это и засчитывать периоды нахождения на военной службе.

В Госдуму внесут законопроект, который улучит пенсионные права военных пенсионеров. В страховой стаж предлагают засчитывать периоды нахождения на военной службе, которые не влияли на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности.

Сейчас военные пенсионеры не могут выработать необходимый страховой страж в размере 15 лет, чтобы получать пенсию по старости. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета нижней палаты по обороне Алексея Журавлева.

Таким образом, чем дольше служит военный, тем больше период так называемого «невключения», — сказал Журавлев.

Например, если военнослужащий, поступил на службу в 18 лет и уволился в 65 лет, у него будет неучтенный стаж 15 лет. Именно эти годы хотят учитывать в страховом стаже.