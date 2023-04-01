🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Формы бухгалтерской отчетности будут новые. Сдавать бухотчетность по новым правилам надо будет за 2025 год.

Опубликован приказ Минфина от 04.10.2023 № 157н об утверждении нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Бухотчетность коммерческих организаций по-прежнему должна состоять из: бухгалтерского баланса;

отчета о финансовых результатах;

приложений к ним — отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финрезультатах.

В новом ФСБУ описано, какую информацию указывают в этих формах. Также в стандарте есть требования к содержанию упрощенной и промежуточной бухотчетности.

Вот образец упрощенного баланса:

Упрощенная бухотчетность состоит из: баланса;

отчета о финрезультатах;

пояснений.

Пояснения должны быть как минимум такие: