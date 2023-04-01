🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Опубликован приказ Минфина от 04.10.2023 № 157н об утверждении нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Бухотчетность коммерческих организаций по-прежнему должна состоять из:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
приложений к ним — отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финрезультатах.
В новом ФСБУ описано, какую информацию указывают в этих формах. Также в стандарте есть требования к содержанию упрощенной и промежуточной бухотчетности.
Вот образец упрощенного баланса:
Упрощенная бухотчетность состоит из:
баланса;
отчета о финрезультатах;
пояснений.
Пояснения должны быть как минимум такие:
указание, что бухотчетность составлена по ФСБУ и отраслевым стандартам;
информация об учетной политике по ПБУ 1/2008;
иная существенная информация о финансовом положении компании.
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