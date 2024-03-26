Маркетплейсы Ozon и Wildberries в ближайшее время откроются в ДНР и ЛНР

Жители новых регионах смогут напрямую заказывать товары с маркетплейсов, а не пользоваться услугами серых курьеров и посредников.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что маркетплейсы Ozon и Wildberries приняли решение выйти на рынок Донецкой и Луганской народных республик.

Маркетплейсы, в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик и Wildberries. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей, — сказал Денис Пушилин.

Жители новых регионов пользовались доставкой товаров через серые курьерские сервисы, которые брали комиссию с покупателей. Товары заказывали в ближайший пункт выдачи в Ростовской области, а потом в социальных сетях искали курьеров, чтобы переправить товары в Донецк и Луганск.