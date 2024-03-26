В «Моём деле» сменился СЕО. Фаундер компании рассказал о текущих кадровых изменениях и итогах работы за 9 лет

Сергей Панов — совладелец и генеральных директор холдинга, покинул должность СЕО и передал ее преемнику. А еще рассказал о достижениях компании за время своей работы.

На своем канале в FB* Сергей Панов рассказал о том, какие изменения произошли в компании «Моё дело».

Должность СEO займет Антон Христенко, а развитием продуктов займется Анастасия Моргунова (CPO), которые в компании уже больше 10 лет.

Сам Панов остается совладельцем и генеральным директором холдинга, он сообщил, что со своим партнером по компании «Клевер групп» они выбрали схему управления с двумя директорами, по одному от каждого из крупных акционеров на уровне операционной компании и холдинга.

Управляющий директор в «Моё дело» — Антон Христенко, контролирующий директор от инвестора — Константин Кардышев, эта распространения схема управления в многих странах. С Костей мы уже много лет работаем в Совете директоров компании.

Он также рассказал, что компания стала лидером на рынке, стабильно растет и прибыльна, ей удалось сохранить первоначальный продукт — ПО для учета в малом бизнесе и стать крупнейшей аутсорсинговой бухгалтерией для малого бизнеса.

На счету компании разработка платформы BRMS, на которой работает не только проект «Главучет», но и другая крупная бухгалтерская компания.

Огромное спасибо команде за невероятный путь и клиентам за доверие, за 9 лет пока я был CEO мы выросли в 6 раз и стали лидером отрасли. Это только начало, сейчас у команды еще более амбициозные планы.

Сергей Панов рассказал о других бизнес-проектах, которые он активно развивает:

Компания «Деко системс» — создает делает софт для корпоративных хранилищ данных. Клиенты: Ростелеком, Почта России, МКБ, Ак Барс. Сейчас один из проектов — это платформа по управлению данными, которая уже работает в десятке компаний и банков разных стран и даже в одном Центральном банке.

«Регламент» — организатор деловых событий, запускает серию новых больших форумов для предпринимателей и финтеха в России и за рубежом.

*Социальная сеть Facebook запрещена на территории РФ.