Когда пенсионер может получить социальный вычет по НДФЛ на лечение: разъяснения налоговиков

Региональное УФНС на своем сайте приводит перечень таких случаев:
пенсионер официально сдает недвижимость в аренду и платит в бюджет НДФЛ;
пенсионер продал недвижимость и получил доход, с которого надо уплатить в бюджет НДФЛ;
пенсионер получил проценты по банковским вкладам, с которых ему насчитали НДФЛ;
расходы на лечение, лекарства оформлены на совершеннолетнего ребенка пенсионера, который платит НДФЛ. Так пенсионер получит вычет косвенно, поясняют налоговики;
у пенсионера есть работающий супруг, который может заявить вычет. В этом случае не важно, на чье имя выписаны платежные документы.
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