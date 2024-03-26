Социальный вычет

Когда пенсионер может получить социальный вычет по НДФЛ на лечение: разъяснения налоговиков

В основном на вычет по НДФЛ могут претендовать работающие пенсионеры. Но в ряде случаев получить этот вычет могут и те, кто не работает.

Региональное УФНС на своем сайте приводит перечень таких случаев:

  • пенсионер официально сдает недвижимость в аренду и платит в бюджет НДФЛ;

  • пенсионер продал недвижимость и получил доход, с которого надо уплатить в бюджет НДФЛ;

  • пенсионер получил проценты по банковским вкладам, с которых ему насчитали НДФЛ;

  • расходы на лечение, лекарства оформлены на совершеннолетнего ребенка пенсионера, который платит НДФЛ. Так пенсионер получит вычет косвенно, поясняют налоговики;

  • у пенсионера есть работающий супруг, который может заявить вычет. В этом случае не важно, на чье имя выписаны платежные документы.

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Социальный вычет

Когда пенсионер может получить социальный вычет по НДФЛ на лечение: разъяснения налоговиков

В основном на вычет по НДФЛ могут претендовать работающие пенсионеры. Но в ряде случаев получить этот вычет могут и те, кто не работает.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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