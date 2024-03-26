✅Какие данные будут в «шапке» баланса по новому ФСБУ 4/2023

В частности, в «шапке» бухотчетности, в том числе упрощенной, должны быть такие данные:
отчетный период;
наименование организации с указанием организационно-правовой формы;
ИНН;
адрес организации;
форма собственности;
подлежит ли бухотчетность обязательном аудиту (если подлежит – наименование аудиторской организации, ее ИНН и ОГРН);
подлежит ли бухотчетность утверждению (если подлежит – наименование органа, который ее утвердил).
Конкретно в балансе еще должны быть такие данные:
отчетная дата или отчетный период;
наименование организации;
формат значений (тыс. руб.).
Кроме того, там должны быть коды. Вот пример:
Новый ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н и будет применяться с отчетности за 2025 год.
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