ФСБУ

✅Какие данные будут в «шапке» баланса по новому ФСБУ 4/2023

Бухгалтерскую отчетность надо будет составлять по новым правилам и на новых бланках. В новом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в том числе подробно описано, что должно быть в заголовочной части бухотчетов.
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В частности, в «шапке» бухотчетности, в том числе упрощенной, должны быть такие данные:

  • отчетный период;

  • наименование организации с указанием организационно-правовой формы;

  • ИНН;

  • адрес организации;

  • форма собственности;

  • подлежит ли бухотчетность обязательном аудиту (если подлежит – наименование аудиторской организации, ее ИНН и ОГРН);

  • подлежит ли бухотчетность утверждению (если подлежит – наименование органа, который ее утвердил).

Конкретно в балансе еще должны быть такие данные:

  • отчетная дата или отчетный период;

  • наименование организации;

  • формат значений (тыс. руб.).

Кроме того, там должны быть коды. Вот пример:

Новый ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н и будет применяться с отчетности за 2025 год.

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✅Какие данные будут в «шапке» баланса по новому ФСБУ 4/2023

Бухгалтерскую отчетность надо будет составлять по новым правилам и на новых бланках. В новом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в том числе подробно описано, что должно быть в заголовочной части бухотчетов.

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