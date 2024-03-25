В торговых центрах хотят поставить вооруженную охрану

Сотрудники Росгвардии, полиции и ЧОПов с лицензиями на оружие могут появиться в крупных торговых объектах для обеспечения безопасности посетителей.

Московские и федеральные власти рассматривают меры по усилению безопасности в торговых объектах. В торговых центрах могут появиться сотрудники Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПов с лицензиями на использование оружия.

Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. По нашим данным, в столице работают около 1000 таких ЧОПов, — сказал «Известиям» президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

На проблему безопасности обратили особое внимание после событий 22 марта в «Крокус Сити Холле». Сейчас торговые центры самостоятельно усиливают безопасность объектов: выставляют дополнительную охрану, применяют металлоискатели.

Несмотря на эти шаги, мы понимаем, что трафик в первое время просядет. Мы это видим уже по этим выходным — объемы продаж существенно упали. По нашим оценкам, на первичное восстановление и выравнивание показателей уйдет как минимум 2 недели, — рассказал представитель президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Томилин.

Гендиректор группы охранных предприятий «Радон» Юрий Сердюк заявил, что частные охранные организации не могут набрать нужного количества квалифицированных вооруженных сотрудников. Усиленную охрану можно выставить в магазинах с небольшой пропускной способностью, в банках и ювелирных бутиках.