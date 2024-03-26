ВЭБ и СБЕР запустили новый индекс потенциала развития городов и регионов

Инструмент станет новой удобной площадкой для обмена опытом и успешной реализации проектов. ESG-индекс как система координат и инструментов позволит регионам и городам оценить свое положение и прогресс на пути устойчивого развития.

Индекс базируется на разработках ВЭБ.РФ и СБЕРа, охватывает 85 регионов и 218 городов России. Для расчета используют актуальные показатели в таких сферах как зеленая энергетика, образование, культура, цифровизация и другие.

Решение задач по повышению благополучия российских семей, развитию социальной сферы и снижению экологических проблем в городах базируется на работе с большими данными. Так, в ВЭБ.РФ разработан Индекс качества жизни в российских городах, который позволяет нам подкреплять данными свои инвестиционные и управленческие решения. На базе индекса нами в партнерстве со Сбером был разработан ESG-индекс, который охватывает уже 85 регионов и 218 городов России и позволяет провести качественный ESG-анализ территорий. Уверен, наше сотрудничество позволит федеральным и региональным властям, а также бизнесу и инициативным горожанам отслеживать системные изменения в стране в сфере ESG, - отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в 3 блока: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance).

Количество показателей внутри одного фактора не влияет на его вес, так как итоговый балл отображает среднее значение по компонентам.

Анализируются данные в таких сферах устойчивого развития, как зеленая энергетика, управление охраной окружающей среды, водные и лесные ресурсы, образование, культура, доступная среда, инвестиционный климат, уровень цифровизации, развитие малого и среднего предпринимательства и другие.

Для расчета индекса регионов используются наиболее актуальные данные официальной статистики. Показатель уровня "город" включает совокупные данные по обратной связи от жителей. Это позволяет формировать многостороннюю оценку ESG-потенциала территорий России с учетом как статистических данных, так и восприятия населения.

Данные индекса планируют обновлять ежегодно.