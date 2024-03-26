Названы финансовые потери организаторов массовых мероприятий

Бизнес по организации концертов в Москве уже потерял до 350 млн рублей из-за отмены массовых мероприятий в выходные 23-24 марта. Спрос на развлечения упадет на 30%.

Максимальные потери организаторов массовых мероприятий в выходные 23-24 марта после событий в «Крокус сити холл» могут составить до 3-4 млрд рублей.

Уже сейчас убытки бизнеса от полной отмены нескольких сотен концертов и спектаклей в Москве достигли 250-350 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.

Спрос на развлекательные мероприятия упадет примерно на 30%, покупатели уже сейчас начали возвращать билеты на ближайшие концерты.

22 марта 2024 года Минкультуры отметило массовые мероприятия в Москве, Петербурге, Подмосковье и многих других регионах. Организаторы концертов увеличат затраты на обеспечение безопасности посетителей.

Слишком сильное увеличение приведет либо к увеличению конечной стоимости билетов на мероприятия, либо принесет убытки организатору. Необходим диалог между силовыми структурами, государством и организаторами, чтобы был найден компромисс в пользу зрителя, — сказал гендиректор группы компаний NCA по организации концертов и фестивалей Михаил Шурыгин.

Ожидалось, что в 2024 году коммерческий сегмент бизнеса по организации мероприятий вырастет на 9%, до 120 млрд рублей. Теперь этот прогноз будут корректировать.