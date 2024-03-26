Появились правила для складских свидетельств на сельхозпродукцию в рамках ЕАЭС

Ратифицировано Соглашение о правилах выдачи, обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельхозпродукцию.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.03.2024 № 52-ФЗ «О ратификации Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию». Само Соглашение было подписано в г. Москве 31 июля 2023 года.

Документ, в частности, определяет требования к складским свидетельствам. Виды сельхозпродукции, на которые выпускают и выдают складские свидетельства, определяет законодательство государства-члена ЕАЭС.

Установлено, что складские свидетельства ЕАЭС, включённые в реестры, взаимно признаются государствами-членами.