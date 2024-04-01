👵На Авито обнаружили новый вид бизнеса — «курсы самообороны от бабулинга»

Стоят онлайн-курсы самообороны от бабулинга немало — от 30 000 рублей. Занятия могут быть как индивидуальные, так и групповые.
Прайс-лист:
самостоятельное обучение —
30 000 ₽
групповое —
80 000 ₽
личное обучение —
250 000 ₽.
В описании услуги указано (пунктуация и орфография сохранены):
В мире набирает обороты психологическое давление в виде бабулинга.
Тебя постоянно кормят до состояния, когда не можешь двигаться?
Заставляют надевать шапку, даже если на улице тепло?
Каждый день спрашивают: «А когда ты женишься/выйдешь замуж»?
Запугивают, что вокруг одни шарлатаны и мошенники и никому нельзя доверять?
И аргументируют это тем, что «так Малахов сказал»?
Приглашаю на свой курс самообороны от бабулинга, в котором ты научишься:
1. говорить «нет» очередному предложенному пирожку
2. бесстрашно снимать шапку сразу после выхода из дома
3. мотивировать бабушку жить дольше, чтобы она смогла побывать на твоей свадьбе
4. демонстрировать недоверие к подозрительным звонкам
5. думать, как Малахов
Объявление уже заблокировано. Видимо, как не отвечающее требованиям площадки. Но интернет помнит все 😎.
Комментарии4
Штош, было познавательно
А это точно ресурс для бухгалтеров ? 🤔
Смешно. Для некоторых ещё и актуально.