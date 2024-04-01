👵На Авито обнаружили новый вид бизнеса — «курсы самообороны от бабулинга»

Предприимчивый москвич разместил на Авито объявление, что проводит «курсы самообороны от бабулинга».

Стоят онлайн-курсы самообороны от бабулинга немало — от 30 000 рублей. Занятия могут быть как индивидуальные, так и групповые.

Прайс-лист:

самостоятельное обучение — 30 000 ₽

групповое — 80 000 ₽

личное обучение — 250 000 ₽.

В описании услуги указано (пунктуация и орфография сохранены):

В мире набирает обороты психологическое давление в виде бабулинга. Тебя постоянно кормят до состояния, когда не можешь двигаться? Заставляют надевать шапку, даже если на улице тепло? Каждый день спрашивают: «А когда ты женишься/выйдешь замуж»? Запугивают, что вокруг одни шарлатаны и мошенники и никому нельзя доверять? И аргументируют это тем, что «так Малахов сказал»? Приглашаю на свой курс самообороны от бабулинга, в котором ты научишься: 1. говорить «нет» очередному предложенному пирожку 2. бесстрашно снимать шапку сразу после выхода из дома 3. мотивировать бабушку жить дольше, чтобы она смогла побывать на твоей свадьбе 4. демонстрировать недоверие к подозрительным звонкам 5. думать, как Малахов

Объявление уже заблокировано. Видимо, как не отвечающее требованиям площадки. Но интернет помнит все 😎.