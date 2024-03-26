⚡️Итоги дня: авиабилеты подорожали на 40%, все ТЦ Vegas в Московской области закрылись, WhatsApp защитит аватары пользователей

Собрали интересные новости за 25 марта в кратком дайджесте:

Цены на авиабилеты в экономклассе выросли больше чем на 40%. В феврале 2024 года средние цены поднялись на 42% год к году — до 7244 рублей на 1000 км полета.

Все торговые центры Vegas в Подмосковье закрыли на неопределенный срок. Торговые центры «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» 25 марта приостановили работу на неопределенный срок.

Объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в 2024 году достигнет рекордного 1 трлн рублей. По данным ВТБ только за январь-февраль объем ИЖС вырос почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Пользователи WhatsApp смогут контролировать использование аватаров. Пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS станет доступна новая функция, которая позволит контролировать список абонентов, кто может использовать аватар пользователя.

В Сочи появится крупнейший в России отель по системе «ультра все включено». На месте старого пансионата в микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района возведут гостиничный комплекс. Первых гостей планируют принять уже в 2027 году.

Минэкономразвития на фоне событий в «Крокус Сити Холле» рекомендует отелям не штрафовать отменяющих брони в Москве и области. Также РЖД заявили, что пассажиры до 26 марта могут вернуть деньги за билеты в том числе и за приобретенные по невозвратному тарифу.