Криптовалютная биржа CommEX закрывается

Компания CommEX, которая выкупила российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы с 25 марта. Пользователям нужно завершить все сделки самостоятельно, не дожидаясь автоматического закрытия системой.

25 марта 2024 года в 13:00 мск криптобиржа CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах.

Площадка перестанет открывать позиции на фьючерсном рынке с 28 марта. Пользователи смогут только закрыть позиции, которые были открыты ранее. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

2 апреля CommEX перестанет публиковать новые объявления на p2p-маркетплейсе. Также будет нельзя создать новые ордера на покупку криптовалюты. 5 апреля площадка автоматически закроет все p2p-ордера и объявления.

С 18 апреля все торговые пары на рынке фьючерсов будут автоматически закрыты, а с 23 апреля прекратит работать спотовый рынок.

Официальный сайт CommEX прекратит работу 10 мая, пользователи не смогут получить доступ к информации от компании.

Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности. CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовыми сообщениям или по электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими, — сказали представители криптобиржи.

Криптобиржа будет брать плату за управление активами, если они останутся на аккаунтах пользователей после 10 мая 2024 года. Стоимость — 1% от объема активов, которые были на день прекращения работы платформы.