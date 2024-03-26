Какие строки и коды будут в новой форме баланса по ФСБУ 4/2023: таблица

Бухгалтерский баланс, который сейчас составляют бухгалтеры, применяется только до 01.01.2025. Потом будет новая форма по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Сейчас коды строк для баланса утверждены в приложении 4 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н.

С 2025 года коды строк будут в приложении 10 к ФСБУ 4/2023, утвержденному приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н.

Смотрите все коды строк для баланса в нашей таблице.

Наименование строки Код (как сейчас по приказу № 66н) Код (как будет по приказу № 157н) Бухгалтерский баланс 1000 1000 Итого внеоборотных активов 1100 1100 Гудвил – 1105 Нематериальные активы 1110 1110 Результаты исследований и разработок 1120 – Нематериальные поисковые активы 1130 1130 Материальные поисковые активы 1140 1140 Основные средства 1150 1150 Инвестиционная недвижимость – 1160 Доходные вложения в материальные ценности 1160 – Финансовые вложения 1170 1170 Отложенные налоговые активы 1180 1180 Прочие внеоборотные активы 1190 1190 Итого оборотных активов 1200 1200 Запасы 1210 1210 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1220 Дебиторская задолженность 1230 1230 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1240 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1250 Прочие оборотные активы 1260 1260 Баланс (актив) 1600 1600 Итого капитал 1300 1300 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 – Уставный капитал / Паевый фонд (в некоммерческой организации) – 1310 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 – Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций / Целевой капитал (в некоммерческой организации) – 1320 Целевые средства (в некоммерческой организации) – 1330 Переоценка внеоборотных активов 1340 – Накопленная дооценка внеоборотных акивов – 1340 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 Добавочный капитал (без накопленной дооценки) – 1350 Резервный капитал 1360 – Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (в некоммерческой организации) – 1360 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 – Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (в некоммерческой организации) – 1370 Долгосрочные заемные средства 1410 1410 Отложенные налоговые обязательства 1420 1420 Оценочные обязательства 1430 – Долгосрочные оценочные обязательства – 1430 Прочие долгосрочные обязательства 1450 1450 Итого долгосрочных обязательств 1400 1400 Краткосрочные заемные обязательства 1510 1510 Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 1520 Доходы будущих периодов 1530 1530 Оценочные обязательства 1540 – Краткосрочные оценочные обязательства – 1540 Прочие краткосрочные обязательства 1550 1550 Итого краткосрочных обязательств 1500 1500 Баланс (пассив) 1700 1700

В упрощенном балансе, когда показатели идут обобщенно, по-прежнему надо будет ставить тот код, который соответствует показателю с наибольшим удельным весом.

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