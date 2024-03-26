Какие строки и коды будут в новой форме баланса по ФСБУ 4/2023: таблица

Сейчас коды строк для баланса утверждены в приложении 4 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н.
С 2025 года коды строк будут в приложении 10 к ФСБУ 4/2023, утвержденному приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н.
Смотрите все коды строк для баланса в нашей таблице.
Наименование строки
Код (как сейчас по приказу № 66н)
Код (как будет по приказу № 157н)
Бухгалтерский баланс
1000
1000
Итого внеоборотных активов
1100
1100
Гудвил
–
1105
Нематериальные активы
1110
1110
Результаты исследований и разработок
1120
–
Нематериальные поисковые активы
1130
1130
Материальные поисковые активы
1140
1140
Основные средства
1150
1150
Инвестиционная недвижимость
–
1160
Доходные вложения в материальные ценности
1160
–
Финансовые вложения
1170
1170
Отложенные налоговые активы
1180
1180
Прочие внеоборотные активы
1190
1190
Итого оборотных активов
1200
1200
Запасы
1210
1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1220
Дебиторская задолженность
1230
1230
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1240
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1250
Прочие оборотные активы
1260
1260
Баланс (актив)
1600
1600
Итого капитал
1300
1300
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
–
Уставный капитал / Паевый фонд (в некоммерческой организации)
–
1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
–
Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций / Целевой капитал (в некоммерческой организации)
–
1320
Целевые средства (в некоммерческой организации)
–
1330
Переоценка внеоборотных активов
1340
–
Накопленная дооценка внеоборотных акивов
–
1340
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)
–
1350
Резервный капитал
1360
–
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (в некоммерческой организации)
–
1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
–
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (в некоммерческой организации)
–
1370
Долгосрочные заемные средства
1410
1410
Отложенные налоговые обязательства
1420
1420
Оценочные обязательства
1430
–
Долгосрочные оценочные обязательства
–
1430
Прочие долгосрочные обязательства
1450
1450
Итого долгосрочных обязательств
1400
1400
Краткосрочные заемные обязательства
1510
1510
Краткосрочная кредиторская задолженность
1520
1520
Доходы будущих периодов
1530
1530
Оценочные обязательства
1540
–
Краткосрочные оценочные обязательства
–
1540
Прочие краткосрочные обязательства
1550
1550
Итого краткосрочных обязательств
1500
1500
Баланс (пассив)
1700
1700
В упрощенном балансе, когда показатели идут обобщенно, по-прежнему надо будет ставить тот код, который соответствует показателю с наибольшим удельным весом.
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