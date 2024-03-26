США ввели санкции против «Атомайза», «Лайтхауса» и «Системы распределенного реестра»

Это три из десяти компаний в России, которые могут выпускать цифровые права.

Прецедент тревожный. Во-первых, планы на Цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчётов могут пойти прахом. Во-вторых, в реестре операторов обмена — Мосбиржа.

Закон регламентирует использование ЦФА, утилитарных цифровых прав и цифровых прав, включающих одновременно оба эти инструмента. Это аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Не криптовалюты. Регулировать расчёты в ЦФА будет ЦБ: устанавливать условия и правила валютных операций с цифровыми правами, вводить запреты, запрашивать сведения о бенефициарных владельцах у эмитентов и операторов.