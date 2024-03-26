Из-за цифровых рублей поменяют форму требования об уплате налогов

На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке проекта.
Новые формы будут применяться с 2025 года.
Поправки связаны с тем, что взыскание будет происходить в том числе со счетов цифрового рубля.
На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке проекта.
Новые формы будут применяться с 2025 года.
Поправки связаны с тем, что взыскание будет происходить в том числе со счетов цифрового рубля.
Ситуация: сотрудница №1 ушла в декретный отпуск. На ее место приняли временную сотрудницу №2. Однако вскоре и эта сотрудница №2 собралась в декрет. Теперь требует принять на работу временную сотрудницу №3.
В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.
Бухгалтерский баланс, который сейчас составляют бухгалтеры, применяется только до 01.01.2025. Потом будет новая форма по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
ФНС обновит документы по взысканию налоговой задолженности: требование, решение о взыскании и т. д.
В 2023 году Роскомнадзор изъял около 4000 серых SIM-карт, а в 2022 году — 74 тысячи.
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Чтобы зарубежные партнеры не боялись попасть под вторичные санкции из-за работы с крымскими компаниями, власти региона внедрят альтернативную систему клиринга.
После приговора по делу об уклонении от уплаты налогов либо прекращении производства по нереабилитирующим основаниям, напр., за истечением сроков давности или по амнистии, всегда остается вопрос о компенсации многомиллионной суммы.
Перетаскивать данные с одного листа в другой бывает необходимо. Например, чтобы из расчетных значений сделать таблицу с основными результатами или показателями. Такой формат работы не отличается удобством. Потому что приходится прыгать из одной точки пространства в другую. Из-за чего мы расходуем больше времени. Как же облегчить себе работу? Сейчас узнаете.
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