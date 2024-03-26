Из-за цифровых рублей поменяют форму требования об уплате налогов

Топ–5 рисков при работе с самозанятыми в 2024 году

Налог на профессиональный доход был введен в России 5 лет назад. С этого времени количество самозанятых превысило 9 млн человек, а бизнес начал свободно обращаться к ним за услугами. Но ФНС, как и раньше, продолжает наблюдать за таким сотрудничеством. Итак, какие же риски могут ждать компанию при работе с самозанятыми.