Маркировка товаров

Производителям возместят затраты на оборудование для маркировки кормов

Малый и средний бизнес, который производит корм для животных, может вернуть 50% затрат на покупку оборудования для маркировки.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) компенсирует производителям кормов для животных 50% затрат на оборудование для маркировки.

В программе возмещения затрат могут участвовать представители малого и среднего бизнеса. Чтобы получить компенсацию, производителям нужно заказать один из 4-х типовых комплектов оборудования, которые сформировал оператор системы маркировки «Честный ЗНАК» специально для этой отрасли.

В сфере кормов для животных мы видим необходимость предложить компенсацию части затрат на оборудование небольшим производителям, для которых даже небольшие инвестиции в маркировку могут быть существенны, — сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

С 1 октября 2024 года начнется обязательная маркировка кормов для животных в потребительской упаковке. По мнению ЦРПТ внедрение маркировки поможет бороться с контрафактной продукций и улучшить качество кормов.

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Маркировка товаров

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