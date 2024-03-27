За какие грубые налоговые нарушения компанию оштрафуют

Какие именно нарушения считаются грубыми, уточнил Минфин в письме от 24.01.2024 № 07-01-09/5295.
Это такие нарушения:
отсутствие первичных документов;
отсутствие счетов-фактур;
отсутствие регистров бухгалтерского учета или налогового учета.
Также грубое нарушение – это систематическое (более 2 раз в течение года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухучета, в регистрах налогового учета и в отчетности:
хозяйственных операций;
денежных средств;
материальных ценностей;
НМА и финвложений.
Штраф за грубое нарушение учета доходов и расходов такой:
10 000 руб. – если нарушение было в течение года и нет признаков налогового правонарушения;
30 000 руб. – если нарушение было в течение более 1 года и нет признаков налогового правонарушения;
20% от неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. – если из-за нарушения была занижена налоговая база.
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