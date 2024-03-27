За какие грубые налоговые нарушения компанию оштрафуют

По статье 120 НК компанию могут оштрафовать на грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения.

Какие именно нарушения считаются грубыми, уточнил Минфин в письме от 24.01.2024 № 07-01-09/5295.

Это такие нарушения: отсутствие первичных документов;

отсутствие счетов-фактур;

отсутствие регистров бухгалтерского учета или налогового учета.

Также грубое нарушение – это систематическое (более 2 раз в течение года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухучета, в регистрах налогового учета и в отчетности:

хозяйственных операций;

денежных средств;

материальных ценностей;

НМА и финвложений.

Штраф за грубое нарушение учета доходов и расходов такой: