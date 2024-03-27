Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: антидепрессанты стали покупать чаще, Xbox выпустит игровую консоль, а «Яндекс Маркет» создаст свои бренды одежды

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Собрали интересные новости за 27 марта в кратком дайджесте:

  • Продажи антидепрессантов выросли на 45%. За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей.

  • Xbox планирует создать игровую портативную консоль. За 11 месяцев 2023 года российский рынок игровых консолей увеличился примерно вдвое год к году и превысил 1 млн проданных устройств. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

  • «Яндекс Маркет» начнет выпускать одежду. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для взрослой и детской одежды в среднем ценовом сегменте.

  • Эксперимент с беспилотными грузоперевозками хотят расширить на трассы М-12 и М-4.

  • Курс японской валюты достиг рекордно низкой отметки 151,97 иены за доллар.

  • Доставка из магазинов подорожает, компаниям не хватает курьеров. Товары у крупных сетей при доставке могут быть на 5–10% дороже, чем в магазинах. Это позволит бизнесу компенсировать часть затрат.

  • Таможенники пресекли контрабанду в Китай. Нарушители хотели незаконно провезти 20 тонн кедрового ореха.

  • Volvo прекратила производство дизельных автомобилей. Компания Volvo Cars выпустила последний автомобиль с дизельным двигателем — им стал внедорожник XC90.

  • В ярославской деревне открыли ретро-почту и банк-музей. Совместили музеи и реально работающие учреждения в селе Вятском Некрасовского района.

Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!

Комментарии

1
  • gnews spb

    компаниям не хватает курьеров

    А так сразу и не скажешь. Кругом полно вело, мото, самокато ездоков.

    Ездят как попало и где попало.

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