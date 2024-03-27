⚡️ Итоги дня: антидепрессанты стали покупать чаще, Xbox выпустит игровую консоль, а «Яндекс Маркет» создаст свои бренды одежды

Собрали интересные новости за 27 марта в кратком дайджесте:

Продажи антидепрессантов выросли на 45%. За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Xbox планирует создать игровую портативную консоль. За 11 месяцев 2023 года российский рынок игровых консолей увеличился примерно вдвое год к году и превысил 1 млн проданных устройств. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

«Яндекс Маркет» начнет выпускать одежду. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для взрослой и детской одежды в среднем ценовом сегменте.

Эксперимент с беспилотными грузоперевозками хотят расширить на трассы М-12 и М-4.

Курс японской валюты достиг рекордно низкой отметки 151,97 иены за доллар.

Доставка из магазинов подорожает, компаниям не хватает курьеров. Товары у крупных сетей при доставке могут быть на 5–10% дороже, чем в магазинах. Это позволит бизнесу компенсировать часть затрат.

Таможенники пресекли контрабанду в Китай. Нарушители хотели незаконно провезти 20 тонн кедрового ореха.

Volvo прекратила производство дизельных автомобилей. Компания Volvo Cars выпустила последний автомобиль с дизельным двигателем — им стал внедорожник XC90.