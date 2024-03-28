Бухгалтерский учет

❗ Какие счета бухучета из плана счетов может не применять малый бизнес: таблица

Субъекты малого предпринимательства применяют упрощенные способы ведения бухучета. В частности, они могут вести учет по простой системе, без применения двойной записи.
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Также компания вправе сократить количество синтетических счетов в принимаемом ею рабочем плане счетов.

Какие счета можно применять, а какие – можно не применять, рассказал Минфин в информации от 25.03.2024 № ПЗ-3/2024.

Смотрите в нашей таблице счета для малого бизнеса с упрощенным учетом.

Объект учета

Счет упрощенного  бухучета

Счета, которые заменяет счет упрощенного бухучета

Производственные запасы

10

07, 10, 11

Затраты, связанные с производством и продажей продукции

20, 44

20, 23, 25, 26, 28, 29, 44

Учет готовой продукции и товаров

41

41, 43

Учет денежных средств в банках

51

51, 52, 55, 57

Учет дебиторской и кредиторской задолженности

76

62, 71, 73, 75, 76, 79

Учет капитала

80

80, 82, 83

Учет финансовых результатов

99

90, 91, 99

Даже если компания применяет упрощенные способы, ее учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухучета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, поясняет Минфин.

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