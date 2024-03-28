Правительство Москвы утвердило выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов

Поскольку начался приём поручений на продажу замороженных активов, воспользовался этой функцией и посчитал, что там как. Мозолят глаза, конечно, инвесторам фонды FinEx, а также зарубежные акции. Но не только лишь все смогут продать все заблокированные активы: на первом этапе есть возможность расстаться с бумагами на сумму до 100 000 рублей.