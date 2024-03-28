Правительство Москвы утвердило выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Правительство Москвы опубликовало распоряжение, согласно которому единовременную материальную помощь получат:
семьи погибших в результате террористического акта (за исключением имевших место жительство в Московской области) — в размере 3 млн рублей на каждого погибшего;
пострадавшие, которые получили медицинскую помощь в стационарных условиях, — 1 млн рублей;
пострадавшие, которым оказали медицинскую помощь в амбулаторных условиях, — 500 000 рублей.
Дополнительные меры поддержки предусмотрены для несовершеннолетних, которые потеряли родителей. На организацию похорон власти Москвы выделят до 150 000 рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что компенсационные выплаты уже получили 52 человека.
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