Русские офшоры (САР)

Шведский бизнес Avito переехал в Калининградскую область

Шведская компания Avito AB провела редомициляцию и теперь будет зарегистрирована как международная компания в специальном административном регионе.

МКООО «Авито Финанс» внесли в реестр участников специального административного района (САР) в Калининградской области.

Avito завершила редомициляцию шведской компании Avito AB, а «Авито Финанс» станет ее правопреемником. Об этом пишет «Интерфакс».

Сервис с объявлениями Avito с октября 2022 года принадлежит частной российской группе инвесторов Kismet Capital Group. Сайтом каждый месяц пользуются 60 млн человек, а число активных объявлений превышает 150 млн.

Недавно мы писали, что в акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) Калининграда.

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