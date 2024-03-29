Шведский бизнес Avito переехал в Калининградскую область

Шведская компания Avito AB провела редомициляцию и теперь будет зарегистрирована как международная компания в специальном административном регионе.

МКООО «Авито Финанс» внесли в реестр участников специального административного района (САР) в Калининградской области.

Avito завершила редомициляцию шведской компании Avito AB, а «Авито Финанс» станет ее правопреемником. Об этом пишет «Интерфакс».

Сервис с объявлениями Avito с октября 2022 года принадлежит частной российской группе инвесторов Kismet Capital Group. Сайтом каждый месяц пользуются 60 млн человек, а число активных объявлений превышает 150 млн.

Недавно мы писали, что в акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) Калининграда.