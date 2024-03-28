HeadHunter «переезжает» в Калининград

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) Калининграда.

Из пресс-релиза компании следует, что акционеры кипрской HeadHunter Group Plc (HH) на годовом собрании 27 марта одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области. Соотношение голосов — 20,9 к 2,7.

В 2023 году году HH инициировала смену корпоративной структуры: в рамках процесса в калининградском САР была зарегистрирована международная компания АО «Хэдхантер» как новая материнская компания группы HeadHunter. Тогда же сообщалось, что Headhunter Group PLC планирует редомицилировать в Россию.

По итогам первого этапа редомициляции МКАО получило 72,7% акционерного капитала кипрской Headhunter Group PLC (73,2% без учета казначейских акций, находящихся во владении компании).

На годовом общем собрании акционеры HH переизбрали в совет 5 директоров. Это:

основатель и старший партнер Elbrus Capital Дмитрий Крюков;

партнер Elbrus Capital Валентин Машков;

управляющий партнер Kismet Capital Group Светлана Ушакова;

бывший член совета директоров TCS Group Holding Сергей Арсеньев.

Они переизбраны в качестве неисполнительных директоров. При этом CEO HH Дмитрий Сергиенков, который по решению совета директоров вошел в совет с 4 марта, был переизбран в качестве исполнительного директора.

В совет директоров HH также входят основатель ЦИАН Максим Мельников, независимые директора Дуглас Гарднер и Ольга Филатова.