Клиенты Сбера могут разблокировать карту после блокировки из-за криптовалют

Чтобы снизить риск блокировки карт из-за сомнительных операций, клиенты Сбербанка могут подтвердить свои криптовалютные доходы, сделав скриншот с сайтов криптобирж.

Представители Сбербанка объяснили, что клиенты, которые столкнулись с блокировкой карт после операций с криптовалютой, могут разморозить счет, если предоставят данные своего аккаунта на сайте криптобиржи или на других сервисах, где проводились сделки с цифровой валютой. Будет достаточно сделать скриншот страницы.

Как только банк выявит сомнительные операции, он вправе приостановить транзакции и отправить клиентам запрос для уточнения источника получения средства.

Просим клиентов не игнорировать запросы банка, предоставлять пояснения, чтобы иметь возможность пользоваться всеми сервисами без ограничений. Одновременно с направлением запросов банк направляет памятку, разъясняющую, какие документы может предоставить клиент в подтверждение источника средств, — сказали РБК в Сбербанке.

При повторных нарушениях карты будут заблокированы снова, а доступ в приложение «Сбербанк онлайн» ограничат.

29 февраля Центробанк выпустил рекомендации для банков по противодействию сомнительным операциям с цифровыми валютами, чтобы пресечь участие подставных лиц (дропов) в мошеннических схемах.

Организации будут мониторить транзакции клиентов-физлиц, которые получают денежные переводы, связанные с куплей-продажей криптовалюты, и запрашивать дополнительную информацию.

В Сбере напомнили, что личные банковские карты нельзя использовать в предпринимательских целях. Чтобы получать прибыль, клиентам нужно зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого.