Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 999 руб.

Анонс вебинаров апреля 2024

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 999 руб.

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Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.