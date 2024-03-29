Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Абонемент на вебинары за 999 руб.
Анонс вебинаров апреля 2024
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№
Тема вебинара
Цена, руб.
Дата
Время
1
Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику
бесплатно
2 апреля
14:00
2
Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению
бесплатно
3 апреля
11:00
3
399
3 апреля
15:00
4
Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы
бесплатно
4 апреля
11:00
5
Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом
399
4 апреля
15:00
6
Будет амнистия по дроблению бизнеса? Что важно знать уже сейчас
399
8 апреля
11:00
7
399
9 апреля
15:00
8
бесплатно
16 апреля
11:00
9
Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда
399
23 апреля
15:00
10
Как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках. Советы адвоката
399
26 апреля
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
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