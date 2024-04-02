Инвесторы жалуются на «Лукойл» из-за сокрытия финансовой отчетности

Компания в отчетности по МСФО за 2023 год не сравнила результаты с прошлым годом, ссылаясь на постановление, которое перестало действовать.

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась в Центробанк на компанию «Лукойл», которая нарушает правила раскрытия финансовой отчетности.

«Лукойл» в отчетности по МСФО за 2023 год не опубликовал сравнительные финансовые результаты за 2022 год. Это не входит в послабления, которые предоставили эмитентам в условиях санкций.

Инвесторы считают, что опубликованных результатов недостаточно для оценки деятельности компании, пишут «Ведомости».

В последнем финансовом отчете компания «Лукойл» ссылается на постановление правительства № 351. Документ позволял не публиковать чувствительную информацию об организациях. Однако постановление перестало действовать в июле 2023 года.

Вместо этого документа приняли постановление правительства № 1102, по которому не раскрывать информацию могут только компании из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также подсанкционные банки. В отношении «Лукойла» такие ограничения не введены.