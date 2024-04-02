Если вы ошиблись в сумме уведомления по ЕНП, обнулять ее не надо

Ошибка в сумме налога в уведомлении по ЕНП исправляется подачей нового уведомления с правильной суммой.

Обсуждение этой ошибки ведут подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер хотела сдать 2 новых уведомления – с нулевой суммой и правильной.

Но коллеги подсказывают – если ошибка была только в сумме, то обнулять ее не надо.

В этом случае сдают новое уведомление с теми же КБК, ОКТМО, периодом, но с правильной суммой. Это новое уведомление заменит собой предыдущее.

Если в одно уведомлении было несколько строк на НДФЛ по обособкам, то в новом исправленном уведомлении дублировать все эти строки не надо.

В новом уведомлении будет только одна строка — по тому ОКТМО, где была ошибка в сумме.

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