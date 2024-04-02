До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год

Сдавать бухотчетность надо только в электронном виде.
Если бухотчетность подлежит обязательному аудиту, то еще надо сдать аудиторское заключение. Срок его сдачи – одновременно с бухотчетностью или в течение 10 рабочих дней после его изготовления.
Организации, которые могут вести упрощенный бухучет (малый бизнес, НКО) сдают упрощенную бухотчетность.
Составлять бухотчетность надо в тысячах рублей. О проблемах с округлением рублей до тысяч при сдаче баланса мы рассказывали тут.
А вы уже сдали бухотчетность?
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