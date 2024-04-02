До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год

Организации на всех режимах налогообложения должны сдавать бухгалтерскую отчетность не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года. Крайний срок сдачи за 2023 год – 01.04.2024 включительно.

Сдавать бухотчетность надо только в электронном виде.

Если бухотчетность подлежит обязательному аудиту, то еще надо сдать аудиторское заключение. Срок его сдачи – одновременно с бухотчетностью или в течение 10 рабочих дней после его изготовления.

Организации, которые могут вести упрощенный бухучет (малый бизнес, НКО) сдают упрощенную бухотчетность.

Составлять бухотчетность надо в тысячах рублей. О проблемах с округлением рублей до тысяч при сдаче баланса мы рассказывали тут.

А вы уже сдали бухотчетность?