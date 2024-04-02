На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП

Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.

Новые КС утверждены приказом ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@.

Вот основные моменты, которые там описаны: сдать уведомление можно только по КБК из перечня ;

должно быть соответствие КБК и кода периода;

нельзя сдавать уведомлении ранее даты начала периода (например, НДФЛ за период с 01.04 по 22.04 можно включать в уведомление с 01.04, но не ранее);

нельзя сдавать уведомление позже сдачи декларации;

аванс по УСН не может превышать максимально возможную сумму;

отрицательная сумма в уведомлении не должна быть больше ранее начисленного налога.

Кстати, как в новых КС, так и в действующих сейчас нет запрета на сдачу уведомления по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала.

Сейчас действуют КС, доведенные письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@. Их мы разбирали здесь.

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