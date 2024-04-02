Не забудьте сегодня уплатить 1/3 налога по ПСН

У многих ИП на ПСН сегодня – срок уплаты налога.

Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, платить налог по нему надо частями:

1/3 – не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

2/3 – не позднее срока окончания действия патента.

Если ИП оформил патент с 1 января на полгода или на больший срок, то сегодня ему надо уплатить налог.

Вместе с тем, если у этого ИП нет работников и он ранее подавал уведомление об уменьшении налога по ПСН на фиксированные взносы, по которому налог уменьшен до нуля, ему платить налог по ПСН сейчас не надо.

Если такого уведомления не было, его можно подать сейчас.

Если 1/3 патента спишут с ЕНС, то потом после подачи уведомления эти деньги вернут на сальдо ЕНС.