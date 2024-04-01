В Петербурге начал действовать курортный сбор: сумма

Курортный сбор с 1 апреля начнут взимать в Санкт-Петербурге с совершеннолетних гостей, проживающих в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения более 24 часов. Его размер составит 100 рублей в сутки.
Сбор не будут взимать со студентов питерских вузов.
Согласно прогнозу властей, поступления в бюджет Санкт-Петербурга в 2024 году от курортного сбора могут составить около 310 млн рублей. Собранные средства будут направлены на строительство, содержание и развитие туристической инфраструктуры города.
Комментарии1
ну вот и до нас докатился)