Магазины разливных алкогольных напитков потеснят из многоквартирных домов

С 1 апреля 2024 года вступил в силу так называемый закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах.

По принятому депутатскому закону регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

У субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Теперь после принятия закона решения о запрете «наливаек» у региональных властей есть все возможности навести порядок в этой сфере.

На практике поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить.