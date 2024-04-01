Ввели новые правила получения прав и водительских удостоверений

С 1 апреля 2024 года изменились правила проведения экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений.

Согласно постановлению правительства РФ от 16.12.2023 № 2177 и федеральному закону от 10.07.2023 № 313-ФЗ, теперь запрещено сдавать экзамен и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Те, кого лишили прав на управление т/c, тоже не получат допуск к экзамену.

Прийти на 4-ю и последующие пересдачи можно будет в промежутке от 6 до 9 месяцев со времени предыдущего экзамена. Это касается как теоретического, так и практического экзамена.

Указали ситуации, когда проведение экзамена приостанавливается:

истек срок действия паспорта или медзаключения;

неявка на экзамен;

приняты временные меры для явки по повестке военкомата;

иные случаи.

Кроме того:

установили виды экзаменов, которые необходимо сдать лицам, имеющим иностранные водительские удостоверения, для получения российского;

изменили содержание практических экзаменов для получения удостоверений по некоторым категориям;

ввели дополнительные требования к средствам аудио- и видеорегистрации практических экзаменов в ряде случаев.

Для получения категории D нужно не менее 1 года обладать любой из категорий (подкатегорий): B, C, C1, D1. При соблюдении ряда условий категории BE и DE откроют без обучения и сдачи экзаменов.

Автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы нормам.

Также уточнили порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские. В перечень документов включили заверенный нотариусом перевод ряда документов на иностранном языке и СНИЛС. Если не представить последний, ГАИ запросит сведения сама. Аналогичными документами дополнен перечень для замены водительского удостоверения.

Иностранные и международные удостоверения теперь признают недействительными на территории РФ по истечении 1 года с даты:

приобретения гражданства РФ или получения вида на жительство;

первого после получения такого удостоверения гражданином РФ въезда в Россию.

Правила не затрагивают национальные водительские удостоверения республики Беларусь, выданных ее гражданам и гражданам РФ.