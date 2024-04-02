Принят закон о завозе товаров и продуктов на северные территории

По закону о северном завозе введено 3 категории грузов северного завоза. Грузы первой и второй категорий (например, продукты, лекарства и топливо) перевозят обслуживают в приоритетном порядке.
Единым федеральным координатором северного завоза назначено Минвостокразвития РФ.
Высший исполнительный орган региона вправе устанавливать:
снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию (товары), реализуемую на территориях северного завоза;
предельные значения розничных и оптовых цен на грузы первой категории и продукцию (товары), изготавливаемую с их применением;
тарифы на перевозку и хранение грузов первой категории, погрузочно-разгрузочные работы и приемо-складские операции в отношении грузов первой категории (за исключением случаев, если такие надбавки, цены, тарифы регулируют федеральные органы власти).
В целях регулярных перевозок грузов северного завоза между морскими портами предусмотрено создание единого морского оператора.
Грузы северного завоза перевозят автомобильным, ж/д, внутренним водным, морским и воздушным видами транспорта.
Предусмотрена работа ФГИС мониторинга северного завоза.
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