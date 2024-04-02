Ввели штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

С 1 апреля 2024 года установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В КоАП появилась новая статья 14.67 — нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и (или) сырья для их производства. Например за оборот продукции без лицензии, маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий.

Также оштрафуют за использование и (или) владение основным технологическим оборудованием для производства табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и (или) сырья для их производства, не зарегистрированным в установленном порядке.

Наказание — вплоть до штрафа 1 млн рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.