Начали действовать новые правила для перепланировки помещений

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс и закон о государственной регистрации недвижимости в части перепланировки и перевода жилого помещения в нежилое.

По федеральному закону от 19.12.2023 № 608-ФЗ перепланировкой теперь считается любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых.

Также меняется процедура согласования перепланировки.

Кроме того, упростили перевод жилого помещения в нежилое и обратно.

Изменения обеспечат единообразие правоприменительной практики и защитят права граждан.

Новые правила применяются в отношении переустройства, перепланировки помещения или иных необходимых работ для использования помещения в качестве жилого или нежилого, которые завершены после 1 апреля 2024 года и проводились в соответствии с решением о переводе либо решением о согласовании перепланировки, принятыми ранее.