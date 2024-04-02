Ужесточили контроль за медорганизациями и врачами

С 1 апреля 2024 года государство контролирует внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения — ЕГИСЗ.

Полнота и актуальность сведений в госсистеме в сфере здравоохранения позволит повысить качество территориального планирования в данной области, а в конечном счете — доступность медицинской помощи.

Росздравнадзор сможет штрафовать за непредоставление данных в ЕГИСЗ.

Ранее Госдума одобрила поправки в закон «Об основах охраны здоровья», которые ужесточают ответственность региональных органов управления здравоохранением за несвоевременное предоставление данных в ЕГИСЗ. Под санкции попадают чиновники и медорганизации. Штрафы — до 30 000 рублей.