Общество

Ужесточили контроль за медорганизациями и врачами

С 1 апреля 2024 года государство контролирует внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения — ЕГИСЗ.

Полнота и актуальность сведений в госсистеме в сфере здравоохранения позволит повысить качество территориального планирования в данной области, а в конечном счете — доступность медицинской помощи.

Росздравнадзор сможет штрафовать за непредоставление данных в ЕГИСЗ.

Ранее Госдума одобрила поправки в закон «Об основах охраны здоровья», которые ужесточают ответственность региональных органов управления здравоохранением за несвоевременное предоставление данных в ЕГИСЗ. Под санкции попадают чиновники и медорганизации. Штрафы — до 30 000 рублей.

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Экономика России

Путин: Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Число россиян с банковскими счетами за границей выросло на 70%

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом. На конец 2023 года Налоговая служба официально зафиксировала 539,1 тысячу россиян со счетами в иностранных банках. Общее число таких счетов увеличилось в 2,6 раза.

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Александр @42
ЕГРЮЛ

Новый сервис ФНС. Копии учредительных документов из ЕГРЮЛ в электронном виде

ФНС в тестовом режиме запустила сервис получения электронных копий учредительных документов (устава) юрлиц из ЕГРЮЛ бесплатно. Чтобы скачать копии документов, вам понадобится регистрация на Госуслугах

Новый сервис ФНС. Копии учредительных документов из ЕГРЮЛ в электронном виде
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Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономика России

Президент поручил снизить к 2030 году уровень бедности населения ниже 7%

Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года.

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Обзоры для бухгалтера

Что апрель бухгалтеру готовит: радуемся сданной отчетности, ныряем в новую и не забываем про изменения. 🌼«Ночной бухгалтер» № 1654

И-ха! Сегодня последний день для подачи отчетности. Радуемся, ведь счастье будет длиться недолго. Впереди раунд два — отчеты за первый квартал.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Бесплатно с Налоговая отчетность

Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Narine_Beglyarova
ЕСХН

При повторном переходе на ЕСХН налогоплательщик освобождается от НДС

В письме Минфин от 22 декабря 2023 года № 03-07-07/124860 говорится, что если ИП переходит на ЕСХН повторно, то он может быть освобожден от НДС.

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Narine_Beglyarova
ЕНП (единый налоговый платеж)

💣ТОП-3 главных проблемы работы с ЕНС

С 1 января 2023 года налоговая ввела единый налоговый счет — ЕНС. Ранее оплата начислений производилась согласно КБК каждого налога по отдельности,но теперь оплата осуществляется, путем внесения денежных средств на счет ЕНС единым платежом.

18
Общество

Ужесточили контроль за медорганизациями и врачами

С 1 апреля 2024 года государство контролирует внесение информации о медицинских организациях и врачах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения — ЕГИСЗ.

49
Проверка контрагентов

В сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» можно делать отбор компаний по разным критериям

Вы можете сформировать список компаний по таким критериям как вид деятельности, регион, район, город, недостоверность сведений в отношении адреса, руководитель и т. д.

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ГдеКурс
Обучение для бухгалтеров

ТОП-40 курсов по программе 1С в 2024 году 

В этой статье мы рассмотрим подборку онлайн-курсов по 1С. Вы сможете выбрать курсы в соответствии с вашими потребностями: от аналитики и бухгалтерии до обучения по 1С-Битрикс и другим направлениям. Вас ждет качественное обучение с обратной связью от опытных специалистов. 

ТОП-40 курсов по программе 1С в 2024 году 
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Ведение бизнеса

Уведомлять о начале ведения бизнеса и его закрытии нужно по-новому

С 1 апреля 2024 года начал действовать новый порядок подачи уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности.

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Разборы законов

1 230
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Уведомление по ЕНП

🕖 На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП. Эксперт: есть время подготовиться

Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.

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Клерк
Кадровый учет

Какие выплаты положены сотруднику, уволенному из-за сокращении штата в 2024 году

Разбираемся, какие выплаты положены сотруднику, как рассчитать их сумму и когда выплачивать.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Жилищное законодательство

Росреестр разъяснил новый закон о перепланировках: СМИ неверно его толкуют

По мнению Росреестра СМИ стали распространяться недостоверную информацию о том, как будет работать новый закон. Чтобы устранить неверное толкование, он разъяснил суть изменений и расставил все точки над «и».

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Автоматизация управленческого учета

Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

Сервисы для бухгалтера, которые упростят ведение оперативного учета, составление управленческих отчетов и демонстрацию бизнес-аналитики в режиме реального времени.

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Наталия Лукина
Пользователи интернета

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МКПЦН-Консультант
3-НДФЛ

3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год

Многие граждане должны подавать декларацию 3-НДФЛ. Когда она необходима, в какие сроки сдается, по какой форме, когда нужно уплатить налог — на эти и многие другие вопросы ответим в нашем материале.

3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ведение бизнеса

Заработали новые правила оплаты газа

С 1 апреля 2024 года действует новый принцип оплаты долгосрочных поставок газа промышленными предприятиями.

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Интересные материалы

НК РФ

До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

В НК внесут изменения для справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков.

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