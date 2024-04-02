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Поручение главного: к 2030 году инвестиции бизнеса в исследования и разработки должны вырасти в 2 раза

Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года.

Правительству при участии исполнительных органов регионов глава государства поручил принять меры, обеспечивающие:

  • увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме их потребления в России в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом;

  • увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки (НИОКР) не менее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в 2 раза.

Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 31 марта 2025 года, далее – 1 раз в год.

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