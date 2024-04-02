Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ChatGPT доступен без регистрации, Kia отзывает дефективные машины, Китай набирает популярность

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Собрали интересные новости за 2 апреля в кратком дайджесте:

  • OpenAI лишает Сэма Альтмана права собственности на свой стартап-фонд. Также OpenAI предоставила возможность пользоваться ChatGPT без регистрации.

  • Правительство РФ утвердило решение о беспошлинном ввозе до 100 тысяч тонн томатов до конца мая 2024 года.

  • Бельгийские ученые научили нейросеть определять вкусовые качества 250 сортов пива🍺.

  • Компания PepsiCo запустила под Новосибирском первую линию завода по производству снеков и соленых закусок. Предприятие будет использовать картофель, выращенный в Сибири.

  • Kia отзывает более 427 000 внедорожников Telluride из-за дефекта, в результате которого автомобили могут скатиться во время стоянки.

  • В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года.

  • Google уничтожит «миллиарды» записей данных о действиях пользователей, которые компания незаконно собирала во время использования режима инкогнито.

  • Названы наиболее популярные среди российских туристов города. Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показал Китай, который продолжает набирать популярность. В апреле в 3 раза больше туристов хотят отправиться в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Также в 2 раза увеличился интерес к Ташкенту.

  • Внешний долг России сократился за 2023 год на $68 млрд — до $317 млрд. России удалось практически полностью погасить внешний долг с начала 2022.

  • Биткоин сегодня падает на -5%, опустившись до $66 000.

  • Власти Шри-Ланки снова начали брать с россиян плату за туристические визы. Программа по бесплатной выдаче виз завершена. Сейчас электронная виза на остров стоит $50, а виза по прибытии — $60.

  • Hermès и Fendi все! Известные бренды окончательно закрыли бутики в ГУМе.

Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!

Комментарии

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  • Евгения Шестакова

    а что, в закуски добавляют натуральный картофель? я думала там вся таблица Менделеева в порошках?))

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