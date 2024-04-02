⚡️ Итоги дня: ChatGPT доступен без регистрации, Kia отзывает дефективные машины, Китай набирает популярность

Собрали интересные новости за 2 апреля в кратком дайджесте:

OpenAI лишает Сэма Альтмана права собственности на свой стартап-фонд. Также OpenAI предоставила возможность пользоваться ChatGPT без регистрации.

Правительство РФ утвердило решение о беспошлинном ввозе до 100 тысяч тонн томатов до конца мая 2024 года.

Бельгийские ученые научили нейросеть определять вкусовые качества 250 сортов пива🍺.

Компания PepsiCo запустила под Новосибирском первую линию завода по производству снеков и соленых закусок. Предприятие будет использовать картофель, выращенный в Сибири.

Kia отзывает более 427 000 внедорожников Telluride из-за дефекта, в результате которого автомобили могут скатиться во время стоянки.

В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года.

Google уничтожит «миллиарды» записей данных о действиях пользователей, которые компания незаконно собирала во время использования режима инкогнито.

Названы наиболее популярные среди российских туристов города. Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показал Китай, который продолжает набирать популярность. В апреле в 3 раза больше туристов хотят отправиться в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Также в 2 раза увеличился интерес к Ташкенту.

Внешний долг России сократился за 2023 год на $68 млрд — до $317 млрд. России удалось практически полностью погасить внешний долг с начала 2022.

Биткоин сегодня падает на -5%, опустившись до $66 000.

Власти Шри-Ланки снова начали брать с россиян плату за туристические визы. Программа по бесплатной выдаче виз завершена. Сейчас электронная виза на остров стоит $50, а виза по прибытии — $60.