Взят курс на безбумажный медицинский документооборот

Путин поручил правительству разработать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Среди его мероприятий указано внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, в том числе основанной на цифровом профиле.
Это должно обеспечить переход на безбумажный медицинский документооборот, использующий в том числе сервисы с применением технологий искусственного интеллекта.
На эти цели в 2025-2030 годах дополнительно выделять из федерального бюджета не менее 35 млрд рублей.
Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.
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