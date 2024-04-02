Взят курс на безбумажный медицинский документооборот

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Путин поручил правительству разработать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Среди его мероприятий указано внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, в том числе основанной на цифровом профиле.

Это должно обеспечить переход на безбумажный медицинский документооборот, использующий в том числе сервисы с применением технологий искусственного интеллекта.

На эти цели в 2025-2030 годах дополнительно выделять из федерального бюджета не менее 35 млрд рублей.

Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.

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