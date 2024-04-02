Взят курс на безбумажный медицинский документооборот

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Некоторые касаются медицинской сферы.

Путин поручил правительству разработать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Среди его мероприятий указано внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, в том числе основанной на цифровом профиле.

Это должно обеспечить переход на безбумажный медицинский документооборот, использующий в том числе сервисы с применением технологий искусственного интеллекта.

На эти цели в 2025-2030 годах дополнительно выделять из федерального бюджета не менее 35 млрд рублей.

Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.