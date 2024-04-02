К 2030 году Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла по ТКО и вторсырью

Согласно поручению Путина, правительство должно разработать нацпроект «Экология». Среди прочего он предусматривает:
формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25 процентов вторичных ресурсов и сырья из ТКО;
строительство к 2030 году не менее 400 объектов обращения с ТКО и 8 экопромышленных парков для вовлечения в повторное использование отходов производства и потребления.
Предусмотрят условия для стимулирования инвестиций в сфере внедрения экологически безопасных технологий и принципов экономики замкнутого цикла.
Ответственным за это назначен М. Мишустин. Соответствующий доклад он должен подготовить до 1 сентября 2024 года.
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