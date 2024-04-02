К 2030 году Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла по ТКО и вторсырью

Синдром отличника — помощник или враг бухгалтера

Вы требовательны к себе и окружающим, и за что бы ни взялись, ожидаете только лучшего результата. Мнение коллег — не пустой звук, но особенно вы боитесь «облажаться» перед руководством. В период отчетности о спокойном сне не может быть и речи — все мысли о работе, даже в выходные дни.